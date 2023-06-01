Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 37. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 34 maçta 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 ile geçmeyi başaran Galatasaray, topladığı 82 puanla 1. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligi şampiyon bitirmeyi garantilemişti.
Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 34 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor'u 2-0 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 77 puanla 2. sırada bulunuyor.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe maçı 4 Haziran Pazar günü oynanacak.