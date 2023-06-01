Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 37. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazanmayı başarmıştı.