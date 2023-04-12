Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Galatasaray - Kayserispor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Cimbom, topladığı 63 puanla 1. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Kayserispor ise ligde oynadığı 27 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Kayserispor, topladığı 44 puanla 7. sırada bulunuyor.
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray - Kayserispor maçı 14 Nisan Cuma günü oynanacak.