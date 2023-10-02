Galatasaray Manchester United Maçına Hazır! İşte Son Antrenmandan Fotoğraflar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasındaki Manchester United maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Son antrenmanı İngiltere'de maçın oynanacağı stat olan Old Trafford'da yapılması beklenirken son değişiklik ile son antrenmanın Florya'da gerçekleştirilmesi ve daha sonra İngiltere'ye hareket edilmesi kararlaştırılmıştı.