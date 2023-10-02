Galatasaray Manchester United Maçına Hazır! İşte Son Antrenmandan Fotoğraflar
Galatasaray, yarın İngiltere'de karşılaşacağı Manchester United maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılıların maç öncesi son antrenmanında sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ile Kazımcan Karataş yer almadı. İşte Cimbom'un son antrenmanından fotoğraflar...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında deplasmanda Manchester United'a konuk olmaya hazırlanıyor. Oynadığı 3 eleme müsabakasının ardından adını gruplara yazdırmayı başaran temsilcimiz, grubundaki ilk maçında Kopenhag ile RAMS Park'ta 2-2 berabere kalmış ve 1 puan almayı başarmıştı. Cimbom, ilk maçların ardından grubunda 3. sırada bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar grubundaki ikinci maçında yarın akşam TSİ 22.00'de İngiltere'de Manchester United ile karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi gruptaki ilk maçında deplasmanda Bayern Münih'e 4-3 mağlup olmuştu. İlk maçların ardından İngiltere temsilcisi 0 puanla grupta son sırada yer alıyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasındaki Manchester United maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Son antrenmanı İngiltere'de maçın oynanacağı stat olan Old Trafford'da yapılması beklenirken son değişiklik ile son antrenmanın Florya'da gerçekleştirilmesi ve daha sonra İngiltere'ye hareket edilmesi kararlaştırılmıştı.
Florya'da teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Galatasaray bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.