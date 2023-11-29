Galatasaray Manchester United Maçında Gol Yağmuru
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5’inci maçında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Ulusal Kanal muhabirleri maçı canlı aktardı.
A Grubu'nun 5'inci maçı RAMS Park'ta yapılacak. Sakatlığı bulunan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez maçta forma giyemeyecek. Maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.
A Grubu'nda günün diğer maçında da Bayern Münih , Kopenhag'la Almanya'da karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye Saati İle 23:00'de başlayacak.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Angelino, Torreira, Ndombele, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Icardi
Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes, Garnacho, Anthony, Hojlund
Yedekler: Günay, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tetê, Nelsson, Sérgio, Barış, Kazımcan, Bakambu
Galatasaraylı taraftarlardan göz alıcı koreografi geldi.
İşte Galatasaraylı taraftarların göz alıcı koreografisi#Galatasaray pic.twitter.com/mTkwImefvm— Ulusal (@ulusalkanal) November 29, 2023
Galatasaray dakika 11 de 17 numaralı Alejandro Garnacho'dan ilk golü kalesinde gördü. Skor: 0 - 1
Sarı kırmızılı ekip, 18. dakikada topu ağlarında tekrar buluyor. Golü atan oyuncu 8 numara Bruno Fernandes. Skor: 0 - 2
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Galatasaray ilk golünü buluyor. Dakika 29. 22 numara Hakim Ziyech. Skor: 1 - 2
Galatasaray icardi ile golü buldu. Ancak ofsayt sebebiyle gol sayılmadı.
42' Sacha Boey, Garnacho'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
43' Mauro Icardi'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
45+2' Amrabat sarı kart gördü.
54' Kaan Ayhan sarı kart gördü.
Çıkan oyuncu 4 numara Sofian Amrabat
Giren oyuncu 37 numara K. Maino
Çıkan oyuncu 11 numara Asmus Højlund
Giren oyuncu 9 numara Anthony Martial
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Sarı kırmızılı ekip golü buluyor. Golü atan oyuncu 22 numara Hakim Ziyech skor 2 - 3
62' Hakim Ziyech yine serbest vuruştan attığı muhteşem golle farkı 1'e indirdi: 2-3
64' Wan-Bissaka sarı kart gördü.
GOOOOOOOL
71' Kerem Aktürkoğlu muhteşem golle maçı dengeledi: 3-3