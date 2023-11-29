Galatasaray Manchester United Maçında Gol Yağmuru

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5’inci maçında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Ulusal Kanal muhabirleri maçı canlı aktardı.

Galatasaray Manchester United Maçında Gol Yağmuru
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A Grubu'nun 5'inci maçı RAMS Park'ta yapılacak. Sakatlığı bulunan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez  maçta forma giyemeyecek. Maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez  yönetecek.

A Grubu'nda günün diğer maçında da Bayern Münih , Kopenhag'la  Almanya'da karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye Saati İle 23:00'de başlayacak.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Angelino, Torreira, Ndombele, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Icardi 

Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes, Garnacho, Anthony, Hojlund


Yedekler: Günay, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tetê, Nelsson, Sérgio, Barış, Kazımcan, Bakambu

Galatasaray Manchester United Maçında Gol Yağmuru - Resim : 1

Galatasaraylı taraftarlardan göz alıcı koreografi geldi.

Galatasaray Manchester United Maçında Gol Yağmuru - Resim : 2

Galatasaray dakika 11 de 17 numaralı Alejandro Garnacho'dan ilk golü kalesinde gördü. Skor: 0 - 1

Sarı kırmızılı ekip, 18. dakikada topu ağlarında tekrar buluyor. Golü atan oyuncu 8 numara Bruno Fernandes. Skor: 0 - 2

GOOOOOOOL

Galatasaray ilk golünü buluyor. Dakika 29. 22 numara Hakim Ziyech. Skor: 1 - 2

Galatasaray icardi ile golü buldu. Ancak ofsayt sebebiyle gol sayılmadı.

42' Sacha Boey, Garnacho'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

43' Mauro Icardi'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45+2' Amrabat sarı kart gördü.

54' Kaan Ayhan sarı kart gördü.

Çıkan oyuncu 4 numara Sofian Amrabat
Giren oyuncu 37 numara K. Maino

Çıkan oyuncu 11 numara Asmus Højlund
Giren oyuncu 9 numara Anthony Martial

GOOOOOOOOL

Sarı kırmızılı ekip golü buluyor. Golü atan oyuncu 22 numara Hakim Ziyech skor 2 - 3

62' Hakim Ziyech yine serbest vuruştan attığı muhteşem golle farkı 1'e indirdi: 2-3

64' Wan-Bissaka sarı kart gördü.

GOOOOOOOL

71' Kerem Aktürkoğlu muhteşem golle maçı dengeledi: 3-3

# Manchester United # Galatasaray
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