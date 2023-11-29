Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Randevuda! Galatasaray-M.United Muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı oyunla beğeni toplayan sarı-kırmızılılar, gruptan çıkma yolunda kritik maçta Manchester United'ı ağırlıyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Randevuda! Galatasaray-M.United Muhtemel 11'ler
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Randevuda! Galatasaray-M.United Muhtemel 11'ler
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Randevuda!

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

Karşılaşma Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.

Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi.

Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.

Galatasaray, Avrupa'yı Garantileyebilir

Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek.

Galatasaray, taraftarı önünde Manchhester United'ı mağlup etmesi halinde puanını 7'ye çıkaracak ve son hafta öncesinde rakibiyle 4 puan fark yakalayacak. "Cimbom" son hafta sonuçlarına göre en kötü ihtimalde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, McTominay, Amrabat, Antony, Fernandes, Garnacho, Höjlund

# Galatasaray # Manchester United
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