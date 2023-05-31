Galatasaray şampiyonluğu taraftarıyla kutladı: Florya yangın yeri! İşte kutlamadan fotoğraflar
Spor Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, İstanbul Florya'daki tesislerinde taraftarıyla buluştu. Oyuncular ve teknik edip şampiyonluğu taraftarla kutlarken, Florya'da meşaleler yakıldı, tezahüratlar söylendi. İşte Cimbom'un görkemli şampiyonluk kutlamasından fotoğraflar...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 4-1 mağlup ederek 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.
Ligdeki 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, maçın ardından Ankara'dan İstanbul'a hareket ederek Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.
Maç öncesinde tesislerin civarında toplanmaya başlayan Galatasaray taraftarı meşaleler yakıp tezahüratlar ve şarkılar söyledi.
Maçın ardından tesis çevresindeki sokakları dolduran taraftarlar uzun süreli dışarıda bekleyişin ardından takımın antrenman yaptığı sahaya alındı ve kutlamalara burada devam edildi.