Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman? Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Sivasspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 35. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 ile geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar, topladığı 76 puanla 1. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Sivasspor ise ligde oynadığı 33 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 kaybeden Sivasspor, topladığı 37 puanla 11. sırada bulunuyor.
GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 35. haftasındaki Galatasaray - Sivasspor maçı 20 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.