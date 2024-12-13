Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de gözler 16. haftada oynanacak Galatasaray - Trabzonspor derbisine çevrildi. Dev derbinin sonucu futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki Galatasaray - Trabzonspor derbisi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte kritik karşılaşma öncesi ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligde ilk 15 hafta geride kalırken gözler 16. hafta maçlarına çevrilmiş durumda. Ligin 16. haftası, kritik bir derbiye de sahne olacak. Ligde liderlik koltuğunda oturan Okan Buruklu Galatasaray, 13. sırada bulunan Trabzonspor'u konuk edecek.
İki ezeli rakip, İstanbul'da RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Ligde geçen sezon RAMS Park'ta oynanan ilk maçı Galatasaray 2-0 kazanmayı başarmıştı. Ligin ikinci yarısında Papara Park'ta oynanan mücadelede de gülen taraf 5-1'lik skorla yine Galatasaray olmuştu.
Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 38 puanla ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 38 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etmişti.
Konuk ekip Trabzonspor, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Sezona teknik direktör Abdullah Avcı ile giren bordo-mavililer, Avrupa kupalarından elenilmesi ve ligin ilk maçında Sivasspor ile berabere kalınmasının ardından Abdullah Avcı ile yollarını ayırmış ve Şenol Güneş'i takım başına getirmişti.
Ligde oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 16 puanla 13. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer bu maçlarda 20 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü. Trabzonspor, ligdeki son maçında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmıştı.
Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak dev derbide görev yapacak hakem de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.
GALATASARAY - TRABZONSPOR DERBİSİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesi araştırma yapmaya başladı. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi gün ve saat kaçta oynanacağını ayrıca maçın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.
Trendyol Süper Lig'de 16. haftada oynanacak Galatasaray - Trabzonspor derbisi 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki dev derbi beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.