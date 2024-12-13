Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Trabzonspor, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Sezona teknik direktör Abdullah Avcı ile giren bordo-mavililer, Avrupa kupalarından elenilmesi ve ligin ilk maçında Sivasspor ile berabere kalınmasının ardından Abdullah Avcı ile yollarını ayırmış ve Şenol Güneş'i takım başına getirmişti.

Ligde oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 16 puanla 13. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer bu maçlarda 20 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü. Trabzonspor, ligdeki son maçında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmıştı.