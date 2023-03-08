Galatasaray ve Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu için düğmeye bastı! İşte o oyuncu...

Gelecek sezona hızlı başlamak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe'de şimdiden transfer çalışmaları başladı. Arsenal ve Milan gibi dev takımların da istediği orta saha oyuncusu için yarış başladı!

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Galatasaray ve Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu için düğmeye bastı! İşte o oyuncu... - Resim: 1 1 3

REKABET SÜRÜYOR

Sky Almanya'da yer alan habere göre; Galatasaray ve Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen yıldız oyuncu Mahmoud Dahoud ile yakından ilgileniyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu için düğmeye bastı! İşte o oyuncu... - Resim: 2 2 3

ÖN SÖZLEŞME YAPABİLİR

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Borussia Dortmund'la sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Sözleşmesinin bitmesine 6 aydan az bir süre kaldığı için herhangi bir takımla ön sözleşme yapabiliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu için düğmeye bastı! İşte o oyuncu... - Resim: 3 3 3

10 TAKIMIN TRANSFER LİSTESİNDE

Borussia Dortmund forması giyen yıldız oyuncu Mahmoud Dahoud ile Galatasaray ve Fenerbahçe haricinde Arsenal, Milan, Napoli, Roma, Leicester City, Real Betis, Sevilla ve Atletico Madrid gibi takımlar da ilgileniyor.