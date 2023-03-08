Galatasaray ve Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu için düğmeye bastı! İşte o oyuncu...
Gelecek sezona hızlı başlamak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe'de şimdiden transfer çalışmaları başladı. Arsenal ve Milan gibi dev takımların da istediği orta saha oyuncusu için yarış başladı!
REKABET SÜRÜYOR
Sky Almanya'da yer alan habere göre; Galatasaray ve Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen yıldız oyuncu Mahmoud Dahoud ile yakından ilgileniyor.
ÖN SÖZLEŞME YAPABİLİR
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Borussia Dortmund'la sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Sözleşmesinin bitmesine 6 aydan az bir süre kaldığı için herhangi bir takımla ön sözleşme yapabiliyor.
10 TAKIMIN TRANSFER LİSTESİNDE
Borussia Dortmund forması giyen yıldız oyuncu Mahmoud Dahoud ile Galatasaray ve Fenerbahçe haricinde Arsenal, Milan, Napoli, Roma, Leicester City, Real Betis, Sevilla ve Atletico Madrid gibi takımlar da ilgileniyor.