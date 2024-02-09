Galatasaray yeni tansferini açıkladı! Sarı-kırmızılılar Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Galatasaray, uzun süredir aradığı sol beki Almanya'da buldu. Galatasaray, Hannover 96 forması giyen Derrick Köhn'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Köhn ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı, 2027-2028 sezonu sonuna kadar da sözleşmeyi uzatma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Köhn için Alman ekibine 3 milyon 350 bin avro bonservis bedeli ve 300 bin avro şarta bağlı bonus ödeneceği bildirildi.

Galatasaray Kulübü, Köhn'e ise 2023-2024 sezonu için 300 bin avro, 2024-2025 sezonu için 450 bin avro ve 2025-2026 sezonu için de 500 bin avro sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50 bin avro imza ücreti ödeneceğini duyurdu.

DERRICK KOHN'ÜN PERFORMANSI

Gana asıllı Alman oyuncu bu sezon Bundesliga 2 ekibi Hannover ile tüm kulvarlarda 21 maça çıkıp 3 gol ve 5 asiste imza attı.

Hamburg altyapısında yetişen Köhn 2017-2020 yılları arasında Bayern Münih'in rezerv takımında forma giydi.

2020'de Bayern'den ayrılıp Hollanda ekibi Willem II Tilburg'un yolunu tutan futbolcu 2022 yazından bu yana Hannover için ter döküyordu.