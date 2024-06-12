Galatasaray'a dünya yıldızı orta saha! Torreira'nın yanına aranan isim bulundu! Sosyal medyadaki hareketi heyecan yarattı
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren şampiyon Galatasaray, dünyaca ünlü bir orta sahayı gündemine aldı. Torreira'nın yanına önemli bir isim arayan Cimbom, bu transferle dünya gündemine oturmak istiyor. Peki Galatasaray'ın ilgilendiği orta saha kim? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezona son şampiyon unvanıyla başlayan Galatasaray, 102 puan toplayarak rekor kırdığı sezonda bir kez daha mutlu sona ulaştı ve 24. şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılılarla üst üste 2. kez şampiyon olma başarısı gösteren teknik direktör Okan Buruk da büyük bir başarıya imza attı.
Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da, ligin son maçından önce yapılan seçimli genel kurulda Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçilmişti. Sarı-kırmızılıların önemli isimlerinden Erden Timur ise geçtiğimiz günlerde yeni dönemde görev almayacağını duyurarak görevinden istifa etti.
Son şampiyon Galatasaray'da, yeni sezon için yapılanma da başladı. Sarı-kırmızılılar ilk olarak teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.