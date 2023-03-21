Galatasaray'a transfer yasağı geldi! Sofiane Feghouli Galatasaray'a karşı açtığı davayı kazandı! Yönetimden transfer yasağını kaldıracak hamle...
Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden eski futbolcusu Sofiane Feghouli, açtığı davayı kazandı. Feghouli'nin davayı kazanmasıyla Galatasaray'a transfer yasağı geldi! Yönetim, yaz transfer döneminden itibaren geçerli olacak transfer yasağını kaldıracak hamleyi belirledi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon sonu Galatasaray'dan ayrılan Cezayirli yıldız futbolcu Sofiane Feghouli, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sarı-kırmızılıları FIFA'ya şikayet etmişti.
Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Feghouli'nin Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ederek açtığı davanın sonucu belli oldu. Galatasaray'da 5 sezon forma giyen yıldız futbolcu açtığı davayı kazandı!
Feghouli'nin davayı kazanmasıyla birlikte Galatasaray'a transfer yasağı geldi! Yönetim ise yaz transfer döneminden itibaren geçerli olacak transfer yasağını kaldıracak hamleyi belirledi. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde de Torreira'nın yetiştirme ücreti sebebiyle kısa süreliğine transfer yasağıyla karşılaşmıştı. Dursun Özbek yönetimi gerekli ödemeyi yaptıktan sonra transfer yasağı kalkmış ve Kaan Ayhan-Zaniolo-Adekugbe üçlüsü takıma dahil edilmişti.