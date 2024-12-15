Galatasaray’da bir devrin sonu: Yeni kaleci için gözler Brezilya’da

ALTERNATİFLER ARASINDA KİMLER VAR?

Galatasaray’ın Muslera sonrası dönemi için yalnızca John Victor değil, Almanya’dan Werder Bremen’in kalecisi Michael Zetterer de liste başında bulunuyor. Ayağı düzgün bir kaleci arayışında olan Sarı-Kırmızılılar, her iki oyuncu için de detaylı bir değerlendirme yapıyor.