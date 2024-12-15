Galatasaray’da bir devrin sonu: Yeni kaleci için gözler Brezilya’da
2011’den bu yana Sarı-Kırmızılı formayı terleten Fernando Muslera, sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılmaya hazırlanıyor. Takım, efsane kalecinin yerini doldurmak için Brezilya’da dikkat çeken bir isme yöneldi. İşte detaylar…
Galatasaray’da Fernando Muslera dönemi sezon sonunda kapanıyor. 12 yıldır Sarı-Kırmızılı formayı giyen Uruguaylı eldiven, sözleşmesinin sona ermesiyle takıma veda etmeye hazırlanıyor.
Lazio’dan transfer edilerek 2011 yılında Galatasaray’a katılan ve kulüp tarihine geçen başarılı kaleci, sezon sonunda ülkesi Uruguay’a dönmek istediği yönündeki iddialarla gündemde.
MUSLERA’NIN YERİNE HANGİ İSİM GEÇECEK?
Fanatik’in haberine göre, Galatasaray yönetimi, Muslera sonrası döneme hazır olmak için şimdiden çalışmalara başladı. Bu kapsamda Brezilya’da dikkat çeken bir isim gündeme geldi: Botafogo forması giyen John Victor.
28 yaşındaki kaleci, özellikle Libertadores performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, Galatasaray’ın kaleci adayları arasında öne çıkıyor.
1.97 boyundaki Victor, bu sezon Brezilya liginde ve Libertadores Kupası’nda sergilediği performansla adından söz ettirdi. Brezilya liginde 34 maçta 16 kez kalesini gole kapatarak 25 gol yedi. Libertadores Kupası’nda ise 10 maçta 3 kez kalesini gole kapadı, toplamda 10 gol yedi.
Piyasa değeri 7 milyon Euro olan tecrübeli kalecinin, Galatasaray’a 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle transfer edilebileceği belirtiliyor.
ALTERNATİFLER ARASINDA KİMLER VAR?
Galatasaray’ın Muslera sonrası dönemi için yalnızca John Victor değil, Almanya’dan Werder Bremen’in kalecisi Michael Zetterer de liste başında bulunuyor. Ayağı düzgün bir kaleci arayışında olan Sarı-Kırmızılılar, her iki oyuncu için de detaylı bir değerlendirme yapıyor.