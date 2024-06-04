Galatasaray'da Erden Timur depremi! İstifa ettiğini açıkladı
Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur basın toplantısı düzenleyerek görevine devam etmeyeceğini açıkladı. Erden Timur, sarı-kırmızılı camia içindeki kötü siyaset nedeniyle bu kararı aldığını belirtti.
Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Bebek'teki ofisinde basın toplantısı düzenledi. Erden Timur, basın toplantısında yaptığı açıklamayla, sarı-kırmızılı camia içindeki kötü siyaset nedeniyle görevine devam etmeyeceğini söyledi.
Görevine devam etmeme kararını yaklaşık 1,5 ay önce başkan Dursun Özbek'e söylediğini aktaran Timur, "Şampiyonluktan 1-1,5 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Şampiyonluk yarışı olduğu için bunu bu şekilde açıklayabilmek, konuşabilmek kesinlikle mümkün değildi. Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı. Florya'yı da herhangi bir şekilde etkilememesi gerekiyordu. O yüzden 'Sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor.' demek durumundaydım. Sonrasında da şampiyonluğun kutlama sevinci vardı. O kutlama sevincine de limon sıkmak istemedim. Bunu geçen cuma yazılı bir şekilde açıklayacaktım. Perşembe günü bir transfer toplantısı oldu. Orada bir şeyler konuşuldu. Onun hemen akabinde bilinçli bir sosyal medya kampanyası başladı. Bunun neticesinde de basın toplantısı yapmaya karar verdim." diye konuştu.
Galatasaray taraftarı olduğunu aktaran Timur, şunları kaydetti:
"Taraftar olarak Galatasaray'a bağlıyım. O şekilde geldim. Herkes gibi o şekilde de görevimi devam ettirmeye çalıştım. Bu kadar yapılan iftirayı, samimiyetsizliği, her şeyi sayabilirim. Bunların hepsini tabii ki Galatasaray terbiyesi içerisinde, kendi edebim dahilinde anlatabilirim. Daha fazlasının da beklenmesini istemem. Normal ben, haksızlığa çok çabuk tepki koyan toplumsal veya insani bir yanlış varsa orada durmayan biridir. Belki 1-2 ay sabredebileceğim bir yerde son 13-14 ayı aşkındır devam eden yoğun, planlı, kasıtlı, yüzlerce kişi tarafından yapılan, binlerce insana ulaşan organize iftiralara dayanmamın tek sebebi Galatasaray. İnsanın onuruna, hayatına, çoluğuna, çocuğunun rızkından iş hayatına yapılan her türlü iftira bir noktadan sonra katlanılabilir olmuyor. Bunlar dışarıdan değil. Dışarıdan, rakibin yaptığı hiçbir şeyde sıkıntı yok. Onlar da insanı etkiliyor ama problem değil. Ancak içeriden olanın çaresi yok."
"TUTUNACAK BİR DALIM KALSA HİÇBİR ŞEKİLDE BU KARARI ALMAZDIM"
Erden Timur, göreve devam etmek için tutunacak hiçbir dalı kalmadığını belirtti.
Uzun süre sabrettiğini dile getiren Timur, "Bunlar olduğu zaman ya kendi değerlerimi önceleyip istifa edebilirdim ya da aylarca sabreder şampiyon olup, projeleri belli bir noktaya getirene kadar dayanabilirdim. Ben bu noktaya kadar getirdim. Çünkü bir seçime girmiştik. O seçimdeki süremiz iki yıldı. O süreyi tamamlamam gerekiyordu. Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü. Son 7 ay özellikle çok yoğunlaşarak devam etti. Ne arsızlığımız ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz ne de komisyonculuğumuz kaldı. Taraftar benim bırakmamamı istiyor. Anlıyorum, ben de bırakmayı hiç istemiyorum ama hiçbir dal yok. Eğer o dedikleri kişiysem zaten bırakmamam lazım. Bu işten nemalanan o iğrenç insansam ne güzel, herkes kalmamı istiyor. Suyun başındayım. Neden gideyim?" ifadelerini kullandı.