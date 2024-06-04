Galatasaray'da Erden Timur depremi! İstifa ettiğini açıkladı

"TUTUNACAK BİR DALIM KALSA HİÇBİR ŞEKİLDE BU KARARI ALMAZDIM"

Erden Timur, göreve devam etmek için tutunacak hiçbir dalı kalmadığını belirtti.

Uzun süre sabrettiğini dile getiren Timur, "Bunlar olduğu zaman ya kendi değerlerimi önceleyip istifa edebilirdim ya da aylarca sabreder şampiyon olup, projeleri belli bir noktaya getirene kadar dayanabilirdim. Ben bu noktaya kadar getirdim. Çünkü bir seçime girmiştik. O seçimdeki süremiz iki yıldı. O süreyi tamamlamam gerekiyordu. Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü. Son 7 ay özellikle çok yoğunlaşarak devam etti. Ne arsızlığımız ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz ne de komisyonculuğumuz kaldı. Taraftar benim bırakmamamı istiyor. Anlıyorum, ben de bırakmayı hiç istemiyorum ama hiçbir dal yok. Eğer o dedikleri kişiysem zaten bırakmamam lazım. Bu işten nemalanan o iğrenç insansam ne güzel, herkes kalmamı istiyor. Suyun başındayım. Neden gideyim?" ifadelerini kullandı.