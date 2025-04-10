Galatasaray’da kritik eşik: Bir yıldız yok, dört isim tehlikede!
Süper Lig’in zirvesindeki Galatasaray, Samsunspor deplasmanına önemli eksik ve kart sınırındaki dört oyuncusuyla çıkıyor. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılarda gözler Osimhen’in üzerinde olacak.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Reeder Samsunspor’a konuk olacak. Mücadele, 11 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.
Geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 71 puanla liderlik koltuğunda otururken, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde yer alıyor.
Ev sahibi Samsunspor ise 29 maç sonunda 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 51 puan topladı ve ligde 3. sıraya kadar yükseldi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.
GALATASARAY’IN EN ZORLU DÖNEMİ
Galatasaray, son dönemde istikrarsız bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, son 10 resmi karşılaşmada yalnızca 4 galibiyet alabildi. UEFA Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere oynanan bu 10 maçta Galatasaray, 4 kez berabere kalırken, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Bu süreçte en dikkat çekici mağlubiyetlerden biri, Beşiktaş karşısında alınan 2-1’lik yenilgi oldu. Bu sonuçla Galatasaray’ın 28 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Galatasaray, Samsunspor deplasmanında savunmadaki önemli isimlerinden Przemyslaw Frankowski’den yoksun olacak. Polonyalı futbolcu, Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
Ayrıca, sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Roland Sallai sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyunculardan herhangi biri Samsunspor karşısında sarı kart görürse, 32. haftada oynanacak Sipay Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray’ın hücum hattındaki en büyük güvencesi Nijeryalı golcü Victor Osimhen olacak. Süper Lig’de çıktığı 23 maçta 20 gol atan Osimhen, gol krallığında zirvede yer alıyor. Son 4 lig maçında 6 kez fileleri havalandıran yıldız oyuncu, Avrupa’da da etkili performansıyla dikkat çekti.
UEFA Avrupa Ligi’nde 7 maçta 6 gol atan Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe’ye attığı 2 golle takımını sırtlamaya devam ediyor. Osimhen’in ardından takımda en fazla gol atan isimler arasında Barış Alper Yılmaz (10 gol), Ahmed Kutucu (9 gol – 8’i Eyüpspor’da), ve Yunus Akgün (6 gol) yer alıyor.