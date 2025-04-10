Galatasaray’da kritik eşik: Bir yıldız yok, dört isim tehlikede!

GALATASARAY’IN EN ZORLU DÖNEMİ



Galatasaray, son dönemde istikrarsız bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, son 10 resmi karşılaşmada yalnızca 4 galibiyet alabildi. UEFA Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere oynanan bu 10 maçta Galatasaray, 4 kez berabere kalırken, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.