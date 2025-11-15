Galatasaray’da Lookman operasyonu: Osimhen devrede!
Atalanta’da sorun yaşayan Ademola Lookman için Galatasaray harekete geçti; yıldız oyuncuyu ikna etmek adına vatandaşı Victor Osimhen’in devreye girdiği öğrenildi.
Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluğu hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, ara transfer dönemine yönelik planlamasını hızlandırdı.
Sarı-kırmızılıların listesinde zirvede, Serie A ekibi Atalanta’nın yıldız ismi Ademola Lookman yer alıyor.
Galatasaray yönetimi, İtalyan ekibiyle sorunlar yaşayan Nijeryalı yıldızı kadrosuna katabilmek adına, oyuncunun vatandaşı olan dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i aracı kıldı.
Osimhen'in, milli takım kampı esnasında Lookman ile özel görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu görüşmelerde Osimhen'in, takım arkadaşına Galatasaray’ın vizyonunu, kulübün hedeflerini ve stat atmosferini detaylıca anlattığı, hatta bazı maç videolarını izlettirdiği bildirildi.
Victor Osimhen'in yaptığı bu sunumların ve aktardığı bilgilerin Lookman'ı oldukça etkilediği ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcunun, bu görüşmelerin sonunda "Kulüple anlaşılırsa gelmeye hazırım" şeklinde olumlu bir geri dönüş yaptığı öğrenildi.
Osimhen'in bu gelişmeleri vakit kaybetmeden Galatasaray yönetimine iletmesinin ardından, sarı-kırmızılıların da Atalanta ile ilk resmi teması kurduğu belirtildi.
ATALANTA 40 MİLYON İSTİYOR, TOTTENHAM PUSUDA
İtalyan kulübünün, 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için 40 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği bilgisine ulaşıldı. Galatasaray'ın ise bu söz konusu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.
Bu sezon eski teknik direktörü Ivan Juric yönetiminde 10 maçta şans bulan ve 645 dakika sahada kalan Lookman, bu süreçte bir gollük performans sergiledi.
Sporx’in SportsBoom’dan aktardığı habere göre Premier Lig temsilcisi Tottenham da Ademola Lookman’ı transfer listesine aldı. Ancak aynı haberde, yıldız oyuncunun devre arası için Galatasaray’a daha yakın olduğu ifade edildi.