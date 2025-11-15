Galatasaray’da Lookman operasyonu: Osimhen devrede!

ATALANTA 40 MİLYON İSTİYOR, TOTTENHAM PUSUDA

İtalyan kulübünün, 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için 40 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği bilgisine ulaşıldı. Galatasaray'ın ise bu söz konusu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.