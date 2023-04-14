Galatasaray'dan 6-0'lık galibiyet! İşte Galatasaray-Kayserispor maçından kareler...
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 29. haftada konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 6-0 yendi.
Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılılar mutlak 3 puan için sahada.
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Mane, Thiam
Galatasaray - Kayserispor maçı saat 20.30'da başladı. Mücadele, beIN SPORTS 1'de canlı yayınlandı.
KAYSERİSPOR İLE 54. RANDEVU
Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 53 kez birbirlerine rakip oldu.