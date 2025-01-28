Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Hedefte kimler var? İşte detaylar...
Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Ahmed Kutucu ile kadrosunu güçlendirdi. Ancak sarı-kırmızılıların hedefinde dünyaca ünlü iki yıldız daha var: Kyle Walker-Peters ve Marco Asensio. İşte tüm detaylar ve transfer sürecindeki son gelişmeler…
Galatasaray, devre arası transfer döneminde ilk hamlesini yaptı ve Ahmed Kutucu’yu kadrosuna kattı. Genç oyuncu, hücum rotasyonunda önemli bir alternatif olma hedefiyle takıma katılırken, teknik direktör Okan Buruk’un planları bununla sınırlı değil.
Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yolunda daha güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda takımın eksik görülen pozisyonlarına nokta atışı transferler yapılması için çalışmalar sürüyor.
SAĞ BEKTE HEDEF KYLE WALKER-PETERS
Sezon başında transfer edilen Elias Jelert’in performansının beklentilerin altında kalması, Galatasaray’ı sağ bek arayışına yönlendirdi.
Mevcut durumda Kaan Ayhan’ın sağ bekte görev alması, teknik ekibin bu bölgeye daha tecrübeli ve orijinal bir oyuncu transfer etme isteğini de artırdı.
Fanatik'in haberine göre, listenin ilk sırasında Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters var. Premier Lig tecrübesiyle dikkat çeken 27 yaşındaki İngiliz futbolcu, sarı-kırmızılıların transfer önceliklerinden biri. Southampton ile sözleşmesi 2025’te sona erecek olan oyuncu için pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.
MARCO ASENSIO BOMBASI
Galatasaray’ın transfer gündemindeki bir diğer isim ise PSG’nin yıldızı Marco Asensio.
İspanyol yıldız, hücum hattına büyük bir kalite katma potansiyeli taşıyor. Sarı-kırmızılıların, Asensio’nun brüt 10 milyon Euro’luk maaşını karşılamaya hazır olduğu iddia ediliyor.
Bu transferin yalnızca hücum hattını güçlendirmekle kalmayıp, Mauro Icardi’nin olası yokluğunda bir çözüm olarak da planlandığı belirtiliyor. Ancak yıldız oyuncunun transferi için sarı-kırmızılı yönetimin ciddi bir ikna süreci yürütmesi gerekiyor.
İSPANYOL BASINI:" ASENSIO, ICARDI'Yİ ZORLAYABİLİR"
İspanyol basınına göre, Marco Asensio’nun Galatasaray’a transferi, takımın dinamiklerini kökten değiştirebilir. Haberde, “Asensio gibi bir yıldızın gelişi, sadece geçici bir çözüm olmayabilir. Bu hamle, Icardi’nin dönüşünü ve takım içindeki rolünü etkileyebilir” ifadeleri dikkat çekiyor.
Galatasaray Yönetimi, hem Walker-Peters hem de Asensio transferleri için yoğun bir mesai harcıyor.