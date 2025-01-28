Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Hedefte kimler var? İşte detaylar...

Fanatik'in haberine göre, listenin ilk sırasında Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters var. Premier Lig tecrübesiyle dikkat çeken 27 yaşındaki İngiliz futbolcu, sarı-kırmızılıların transfer önceliklerinden biri. Southampton ile sözleşmesi 2025’te sona erecek olan oyuncu için pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.