Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Yıldız golcü Cimbom'a imza atmak üzere! İşte yılın transferinin ayrıntıları
Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Galatasaray, yılın bombasını patlatmak üzere! Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Cimbom'un kısa süre içerisinde bu transferi noktalamak istediği belirtiliyor. İşte ayrıntılar...
# Galatasaray # fenerbahçe # transfer # Michy Batshuayi
2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda da mutlu sona ulaşarak üst üste 2 yıl şampyion olmayı başardı.
Son 2 senenin şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini de uzattı. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.
Başkanlık seçimlerini kazanan Dursun Özbek ve yönetimi, Okan Buruk'un sözleşmesini uzattıktan sonra yeni sezon ile ilgili çalışmalara da başladı.
Yeni sezona 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefiyle girecek olan Galatasaray, bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olup adından söz ettirmeye çalışacak.