Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Yıldız golcü Cimbom'a imza atmak üzere! İşte yılın transferinin ayrıntıları

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Galatasaray, yılın bombasını patlatmak üzere! Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Cimbom'un kısa süre içerisinde bu transferi noktalamak istediği belirtiliyor. İşte ayrıntılar...

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Editör: Yasin Kerim Aşan
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Yıldız golcü Cimbom'a imza atmak üzere! İşte yılın transferinin ayrıntıları - Resim: 1

2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda da mutlu sona ulaşarak üst üste 2 yıl şampyion olmayı başardı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Yıldız golcü Cimbom'a imza atmak üzere! İşte yılın transferinin ayrıntıları - Resim: 2

Son 2 senenin şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini de uzattı. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Yıldız golcü Cimbom'a imza atmak üzere! İşte yılın transferinin ayrıntıları - Resim: 3

Başkanlık seçimlerini kazanan Dursun Özbek ve yönetimi, Okan Buruk'un sözleşmesini uzattıktan sonra yeni sezon ile ilgili çalışmalara da başladı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Yıldız golcü Cimbom'a imza atmak üzere! İşte yılın transferinin ayrıntıları - Resim: 4

Yeni sezona 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefiyle girecek olan Galatasaray, bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olup adından söz ettirmeye çalışacak.

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