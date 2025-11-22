Galatasaray’dan nefes kesen geri dönüş! Gerilim dolu maçta iki kırmızı, beş gol

Göktan Gürpüz'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşu çok iyi takip eden M'Baye Niang, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 0-1 oldu. Maçın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin tek gollük üstünlüğü ile tamamlandı.