Galatasaray’dan nefes kesen geri dönüş! Gerilim dolu maçta iki kırmızı, beş gol
Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Park'ta Gençlerbirliği'ni ağırlayan Galatasaray, erken yediği golle 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda fırtına gibi eserek maçı 3-2 kazandı.
Süper Lig'in 13. haftası kapsamında Galatasaray, kendi sahası RAMS Park'ta Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşmanın 22. dakikasında deplasman ekibi öne geçerek sarı-kırmızılı taraftarları şaşırttı.
Göktan Gürpüz'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşu çok iyi takip eden M'Baye Niang, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 0-1 oldu. Maçın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin tek gollük üstünlüğü ile tamamlandı.
Teknik direktör, ikinci yarıya Yusuf Demir yerine İlkay Gündoğan değişikliğiyle başladı. Bu hamle, takımın momentumunu tamamen değiştirdi.
55. dakikada sol kanattan Kazımcan Karataş'ın yerden yaptığı ortayı iyi değerlendiren Mauro Icardi, şık bir vuruşla durumu 1-1'e getirdi.
Bu golden yalnızca 2 dakika sonra, 57. dakikada sarı-kırmızılılar üstünlüğü yakaladı. Icardi'nin kaleciden dönen vuruşunu iyi takip eden Barış Alper Yılmaz, topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
Maçın 60. dakikasında Gençlerbirliği'nde savunma oyuncusu Thalisson, Kazımcan Karataş'a yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu avantajı iyi kullanan Galatasaray'da, oyuna ikinci yarıda dahil olan İlkay Gündoğan, 66. dakikada sahneye çıkarak skoru 3-1 yaptı.
Gençlerbirliği, 77. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun attığı golle durumu 3-2'ye getirerek puan umudunu yeniden yeşertse de, maçın son anları gergin geçti.
İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ TAMAMLADI
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında (90+4), Galatasaraylı Roland Sallai, rakibine yaptığı sert müdahalenin VAR'da incelenmesinin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Her iki takımın da 10 kişi kaldığı kalan kısa bölümde, Galatasaray 3-2'lik skor üstünlüğünü korumayı başararak hanesine 3 puanı yazdırdı.
Ligde 2 maçlık aranın ardından galibiyete ulaşan Galatasaray, puanını 32'ye yükselterek maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Gençlerbirliği ise 11 puanla 14. sırada kaldı.
Gelecek hafta Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile derbide kritik bir mücadeleye çıkacak. Gençlerbirliği ise dış sahada Kocaelispor'a konuk olacak.