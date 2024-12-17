Galatasaray’dan nefes kesen zafer: 90+8’de gelen 4-3’lük galibiyet!
Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor’u son saniyelerde bulduğu golle mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Süper Lig’in 16. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşmada Galatasaray, Rams Park’ta Trabzonspor’u 4-3 mağlup etti.
90+8. dakikada gelen galibiyet golü, sarı-kırmızılı taraftarları adeta havalara uçurdu. Maçta baştan sona yaşanan heyecan dolu anlar, unutulmaz bir mücadeleye sahne oldu.
İLK YARI: GOLLER VE KIRAN KIRANA MÜCADELE
Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, henüz 8. dakikada Yunus Akgün’ün harika pasında topla buluşan Dries Mertens’in golüyle 1-0 öne geçti.
Trabzonspor, bu gole 17. dakikada Muhammed Cham’ın ortasında Ozan Tufan’ın kafa golüyle cevap verdi: 1-1.
Sarı-kırmızılılar, oyundaki üstünlüğünü bırakmadı. 29. dakikada Yunus Akgün, Mertens’in pasıyla ceza sahası dışından harika bir şut çıkardı ve Galatasaray’ı yeniden öne geçirdi: 2-1.
İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İKİNCİ YARI: TRABZONSPOR’UN GERİ DÖNÜŞÜ
Maçın ikinci yarısında Trabzonspor etkili başladı. 51. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın yaptığı hata sonrası topu kapan Simon Banza, dar açıdan yaptığı vuruşla skoru eşitledi: 2-2.
Trabzonspor, bu golün hemen ardından 55. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Banza’nın indirdiği topa iyi yükselen Ozan Tufan, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak Trabzonspor’u öne geçirdi: 3-2.
GALATASARAY PENALTIYLA DÖNDÜ
62. dakikada Dries Mertens, Trabzonspor savunmasından Malheiro’nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Michy Batshuayi hata yapmadı ve skoru yeniden dengeledi: 3-3.
90+8’DE GELEN ZAFER
Maçın uzatma dakikalarına kadar süren mücadelede Galatasaray, galibiyet golünü 90+8. dakikada buldu. Gabriel Sara’nın yaptığı ortada Trabzonspor savunmasından Ali Şahin Yılmaz, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 4-3. Bu gol, Galatasaray’a altın değerinde bir üç puan kazandırdı.
GALATASARAY LİDERLİĞİ BIRAKMADI
Bu galibiyetle üst üste ikinci zaferini kazanan Galatasaray, puanını 41’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise galibiyet hasretini 3 maça çıkararak 16 puanda kaldı ve haftayı 15. sırada tamamladı.