Galatasaray’dan nefes kesen zafer: 90+8’de gelen 4-3’lük galibiyet!

90+8’DE GELEN ZAFER

Maçın uzatma dakikalarına kadar süren mücadelede Galatasaray, galibiyet golünü 90+8. dakikada buldu. Gabriel Sara’nın yaptığı ortada Trabzonspor savunmasından Ali Şahin Yılmaz, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 4-3. Bu gol, Galatasaray’a altın değerinde bir üç puan kazandırdı.