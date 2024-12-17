Galatasaray’dan nefes kesen zafer: 90+8’de gelen 4-3’lük galibiyet!

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor’u son saniyelerde bulduğu golle mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Galatasaray’dan nefes kesen zafer: 90+8’de gelen 4-3’lük galibiyet! - Resim: 1

Süper Lig’in 16. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşmada Galatasaray, Rams Park’ta Trabzonspor’u 4-3 mağlup etti.

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Galatasaray’dan nefes kesen zafer: 90+8’de gelen 4-3’lük galibiyet! - Resim: 2

90+8. dakikada gelen galibiyet golü, sarı-kırmızılı taraftarları adeta havalara uçurdu. Maçta baştan sona yaşanan heyecan dolu anlar, unutulmaz bir mücadeleye sahne oldu.

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Galatasaray’dan nefes kesen zafer: 90+8’de gelen 4-3’lük galibiyet! - Resim: 3

İLK YARI: GOLLER VE KIRAN KIRANA MÜCADELE

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, henüz 8. dakikada Yunus Akgün’ün harika pasında topla buluşan Dries Mertens’in golüyle 1-0 öne geçti.

Trabzonspor, bu gole 17. dakikada Muhammed Cham’ın ortasında Ozan Tufan’ın kafa golüyle cevap verdi: 1-1.

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Galatasaray’dan nefes kesen zafer: 90+8’de gelen 4-3’lük galibiyet! - Resim: 4

Sarı-kırmızılılar, oyundaki üstünlüğünü bırakmadı. 29. dakikada Yunus Akgün, Mertens’in pasıyla ceza sahası dışından harika bir şut çıkardı ve Galatasaray’ı yeniden öne geçirdi: 2-1.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

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Galatasaray’dan nefes kesen zafer: 90+8’de gelen 4-3’lük galibiyet! - Resim: 5

İKİNCİ YARI: TRABZONSPOR’UN GERİ DÖNÜŞÜ

Maçın ikinci yarısında Trabzonspor etkili başladı. 51. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın yaptığı hata sonrası topu kapan Simon Banza, dar açıdan yaptığı vuruşla skoru eşitledi: 2-2.

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Galatasaray’dan nefes kesen zafer: 90+8’de gelen 4-3’lük galibiyet! - Resim: 6

Trabzonspor, bu golün hemen ardından 55. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Banza’nın indirdiği topa iyi yükselen Ozan Tufan, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak Trabzonspor’u öne geçirdi: 3-2.

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Galatasaray’dan nefes kesen zafer: 90+8’de gelen 4-3’lük galibiyet! - Resim: 7

GALATASARAY PENALTIYLA DÖNDÜ

62. dakikada Dries Mertens, Trabzonspor savunmasından Malheiro’nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Michy Batshuayi hata yapmadı ve skoru yeniden dengeledi: 3-3.

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Galatasaray’dan nefes kesen zafer: 90+8’de gelen 4-3’lük galibiyet! - Resim: 8

90+8’DE GELEN ZAFER 

Maçın uzatma dakikalarına kadar süren mücadelede Galatasaray, galibiyet golünü 90+8. dakikada buldu. Gabriel Sara’nın yaptığı ortada Trabzonspor savunmasından Ali Şahin Yılmaz, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 4-3. Bu gol, Galatasaray’a altın değerinde bir üç puan kazandırdı.

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Galatasaray’dan nefes kesen zafer: 90+8’de gelen 4-3’lük galibiyet! - Resim: 9

GALATASARAY LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Bu galibiyetle üst üste ikinci zaferini kazanan Galatasaray, puanını 41’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise galibiyet hasretini 3 maça çıkararak 16 puanda kaldı ve haftayı 15. sırada tamamladı.

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Galatasaray Trabzonspor