Galatasaray'dan yeni stoper hamlesi: İşte hedefteki isim!

LEMINA ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'DE OLACAK MI?

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray, Lemina'yı sadece bir takviye olarak görmekle kalmıyor, aynı zamanda orta sahada büyük bir güç kazandırmayı hedefliyor. Lemina, Sara ve Torreira'ya güçlü bir alternatif olacak ve Uruguaylı oyuncunun yokluğunda, pazar günkü Adana Demirspor maçında ilk 11'de yer alması planlanıyor.