Galatasaray'dan yeni stoper hamlesi: İşte hedefteki isim!
Galatasaray, Michy Batshuayi'nin satışından elde edilen gelirle Mario Lemina'yı kadrosuna katarken, gözler şimdi de stoper transferine çevrildi. Sarı-Kırmızılılar, İtalya'dan sürpriz bir genç stoper için harekete geçti. İşte Galatasaray'ın transferdeki son hamlesi ve hedefleri!
Galatasaray, sezon başında Fenerbahçe'den bonservis bedeli olmadan transfer ettiği Michy Batshuayi'yi, Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a 3 milyon Euro'ya satarak önemli bir gelir elde etti.
Bu satışla kulüp, Mario Lemina transferi için finansman sağladı. Gabonlu orta saha oyuncusunun Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Galatasaray, Lemina'nın bonservisini 2.5 milyon Euro karşılığında almayı başardı.
Bu akşam İstanbul'a geleceği iddia edilen 31 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
LEMINA ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'DE OLACAK MI?
Fanatik'in haberine göre, Galatasaray, Lemina'yı sadece bir takviye olarak görmekle kalmıyor, aynı zamanda orta sahada büyük bir güç kazandırmayı hedefliyor. Lemina, Sara ve Torreira'ya güçlü bir alternatif olacak ve Uruguaylı oyuncunun yokluğunda, pazar günkü Adana Demirspor maçında ilk 11'de yer alması planlanıyor.
MATT HOBES'DAN AÇIKLAMALAR
Wolverhampton Sportif Direktörü Matt Hobbs, Lemina'nın Galatasaray’a olan ilgisini doğrulayarak, "Lemina, Galatasaray’ın onunla ilgilendiği andan itibaren bu kulübü düşünüyordu. Önünde duramazdık. Artık o, Galatasaray’ın oyuncusu" şeklinde açıklama yaptı.
Lemina’nın Galatasaray’a transferi, İngiltere'deki yüksek tempo ve fiziksel gücün ardından, kulübüyle olan mücadelesinde de istikrarını gösterdi.
GALATASARAY'IN STOPER PLANI NASIL?
Galatasaray, defans hattını güçlendirmek için yeni bir hamle daha yapmayı planlıyor. Victor Nelsson’un takımdan ayrılmasının ardından, Cim Bom savunmaya 1 veya 2 takviye yapmayı hedefliyor.
Genç oyuncu Saba Goglichidze, Galatasaray’ın radarına girdi. Empoli forması giyen 20 yaşındaki Gürcü stoperin piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Saba Goglichidze, Galatasaray’ın Ajax’a karşı oynadığı Avrupa Ligi maçının oynandığı gün menajerler tarafından kulübe önerilmişti. Ancak o dönemde Milan ve Roma da Goglichidze ile görüşmüş ve oyuncu, Galatasaray’ın teklifini geri çevirmişti.
Ancak Sarı-Kırmızılılar, Avrupa transfer döneminin kapanmasının ardından bir kez daha genç stoper için teklifini yineledi. Galatasaray, Goglichidze’yi bonservisiyle kadrosuna katmayı hedefliyor.