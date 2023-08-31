Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ne durumda?

MANCHESTER UNİTED

Galatasaray'ın 2. torbadan çektiği Manchester United, her ne kadar Avrupa'nın köklü kulüplerinden biri olsa da efsane teknik direktör Alex Ferguson'ın emekliye ayrıldığı 2013'ten beri Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı yakalayamadı.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en önemli kupasını 3 kez (1968, 1999, 2008) kazanan Manchester United, 2009 ve 2011 yıllarında ise final oynadı. Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde 2011'den bu yana çeyrek finalden ötesini göremedi.

Manchester United, 20 kupayla en başarılı takım unvanını elinde tuttuğu İngiltere Premier Lig'de de 2013'ten beri şampiyonluğa ulaşamadı.