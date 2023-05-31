Galatasaray'ın şampiyonluğu yurtta coşkuyla kutlandı: Türkiye sarı-kırmızıya büründü! İşte kutlamalardan renkli görüntüler
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu tüm yurtta taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı. İşte yurdun dört bir yanındaki kutlamalardan renkli görüntüler...
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonluk heyecanı sona erdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yarıştığı şampiyonlukta ipi önde göğüsleyen ekip sarı-kırmızılılar oldu. Deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, ligdeki 23. şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray'ın 3 yıl aradan sonra kazandığı şampiyonluk sarı-kırmızı renklere gönül vermiş taraftarları mutluluğa boğdu. Başta İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere yurdun dört bir yanında taraftarlar sokaklara döküldü. Türkiye adeta sarı-kırmızıya bürünürken birçok noktada renkli görüntüler ortaya çıktı. İşte birçok şehirde gerçekleştirilen kutlamalardan görüntüler...
İSTANBUL
Florya'da toplanan taraftarlar, şampiyonluk şarkı ve marşları söyledi.
Florya'da giderek kalabalıklaşan sarı-kırmızılı taraftarlar, tesislerin etrafındaki sokakları tamamen doldurdu.