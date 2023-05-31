Galatasaray'ın şampiyonluğu yurtta coşkuyla kutlandı: Türkiye sarı-kırmızıya büründü! İşte kutlamalardan renkli görüntüler

Galatasaray'ın 3 yıl aradan sonra kazandığı şampiyonluk sarı-kırmızı renklere gönül vermiş taraftarları mutluluğa boğdu. Başta İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere yurdun dört bir yanında taraftarlar sokaklara döküldü. Türkiye adeta sarı-kırmızıya bürünürken birçok noktada renkli görüntüler ortaya çıktı. İşte birçok şehirde gerçekleştirilen kutlamalardan görüntüler...