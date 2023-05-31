Galatasaray'ın şampiyonluğu yurtta coşkuyla kutlandı: Türkiye sarı-kırmızıya büründü! İşte kutlamalardan renkli görüntüler

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu tüm yurtta taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı. İşte yurdun dört bir yanındaki kutlamalardan renkli görüntüler...

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Galatasaray'ın şampiyonluğu yurtta coşkuyla kutlandı: Türkiye sarı-kırmızıya büründü! İşte kutlamalardan renkli görüntüler - Resim: 1 1 62

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonluk heyecanı sona erdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yarıştığı şampiyonlukta ipi önde göğüsleyen ekip sarı-kırmızılılar oldu. Deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, ligdeki 23. şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'ın şampiyonluğu yurtta coşkuyla kutlandı: Türkiye sarı-kırmızıya büründü! İşte kutlamalardan renkli görüntüler - Resim: 2 2 62

Galatasaray'ın 3 yıl aradan sonra kazandığı şampiyonluk sarı-kırmızı renklere gönül vermiş taraftarları mutluluğa boğdu. Başta İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere yurdun dört bir yanında taraftarlar sokaklara döküldü. Türkiye adeta sarı-kırmızıya bürünürken birçok noktada renkli görüntüler ortaya çıktı. İşte birçok şehirde gerçekleştirilen kutlamalardan görüntüler...

Galatasaray'ın şampiyonluğu yurtta coşkuyla kutlandı: Türkiye sarı-kırmızıya büründü! İşte kutlamalardan renkli görüntüler - Resim: 3 3 62

İSTANBUL

Florya'da toplanan taraftarlar, şampiyonluk şarkı ve marşları söyledi.

Galatasaray'ın şampiyonluğu yurtta coşkuyla kutlandı: Türkiye sarı-kırmızıya büründü! İşte kutlamalardan renkli görüntüler - Resim: 4 4 62

Florya'da giderek kalabalıklaşan sarı-kırmızılı taraftarlar, tesislerin etrafındaki sokakları tamamen doldurdu.