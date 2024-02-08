Galatasaray'ın yeni transferi Köhn İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transferi için görüşmelerde bulunduğu Alman sol bek Derrick Köhn, İstanbul'a geldi. Görüşmelerdeki son detayların netleşmesinin ardından, sarı-kırmızılıların Köhn ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Köhn İstanbul'a geldi

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Angelino'nun ayrılışının ardından sol bek arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Almanya'da buldu.

Galatasaray, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover'de forma giyen 25 yaşındaki Derrick Köhn ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

DERRICK KOHN İSTANBUL'A GELDİ!

Galatasaray'ın transferi için görüşmelerde bulunduğu Alman sol bek Derrick Köhn, İstanbul'a geldi.

Hamburg'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki futbolcuyu, genel havacılık terminalinde Galatasaray Kulübü yetkilileri karşıladı. Gazetecilerin sorularının yanıtsız bırakan Köhn, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün, yapılacak görüşmelerden sonra Köhn ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

KOHN'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Köhn, bu sezon Bundesliga 2 ekibi Hannover ile tüm kulvarlarda 21 maça çıkıp 3 gol ve 5 asiste imza attı.

Hamburg altyapısında yetişen Köhn 2017-2020 yılları arasında Bayern Münih'in rezerv takımında forma giydi.

2020'de Bayern'den ayrılıp Hollanda ekibi Willem II Tilburg'un yolunu tutan futbolcu 2022 yazından bu yana Hannover için ter döküyor.

İstanbul'da hava kirliliği arttı! İşte çarpıcı sonuçlarİstanbul'da hava kirliliği arttı! İşte çarpıcı sonuçlarGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# transfer # Galatasaray
Çok Okunanlar
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe!
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe!
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!
Bursa'da kan donduran olay!
Bursa'da kan donduran olay!
İslam Memiş'ten altın uyarısı! 'Almayın...'
İslam Memiş'ten altın uyarısı! 'Almayın...'
Diyanet bu yılki fitre bedelini açıkladı!
Diyanet bu yılki fitre bedelini açıkladı!
Öne Çıkanlar "ABD Erdoğan'ı teslim almak istiyor!" - Doğu Perinçek'ten gündemi sarsan açıklama "ABD Erdoğan'ı teslim almak istiyor!" - Doğu Perinçek'ten gündemi sarsan açıklama Masa başı çalışanlar dikkat! Tehlike kapıda! Masa başı çalışanlar dikkat! Tehlike kapıda!