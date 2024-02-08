Galatasaray'ın yeni transferi Köhn İstanbul'a geldi

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Angelino'nun ayrılışının ardından sol bek arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Almanya'da buldu.

Galatasaray, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover'de forma giyen 25 yaşındaki Derrick Köhn ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

DERRICK KOHN İSTANBUL'A GELDİ!

Galatasaray'ın transferi için görüşmelerde bulunduğu Alman sol bek Derrick Köhn, İstanbul'a geldi.

Hamburg'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki futbolcuyu, genel havacılık terminalinde Galatasaray Kulübü yetkilileri karşıladı. Gazetecilerin sorularının yanıtsız bırakan Köhn, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün, yapılacak görüşmelerden sonra Köhn ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

KOHN'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Köhn, bu sezon Bundesliga 2 ekibi Hannover ile tüm kulvarlarda 21 maça çıkıp 3 gol ve 5 asiste imza attı.

Hamburg altyapısında yetişen Köhn 2017-2020 yılları arasında Bayern Münih'in rezerv takımında forma giydi.

2020'de Bayern'den ayrılıp Hollanda ekibi Willem II Tilburg'un yolunu tutan futbolcu 2022 yazından bu yana Hannover için ter döküyor.