Galatasaray'ın yıldızına teklif yağıyor! EURO 2024 sonrası takımdan ayrılabilir
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen isme teklifler yapılmaya başlandı. EURO 2024'te de boy gösterecek yıldız futbolcunun şampiyona sonrası takımdan ayrılma ihtimali taraftarları üzdü. İşte transfer dedikodularının ayrıntıları...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde topladığı rekor 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon planlamalarını yapmaya başladı.
Türkiye'yi yeniden Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Cimbom, yeni sezonda bir yandan da 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için mücadele edecek.
Kadroya yapacağı yeni transferlerle gücüne güç katmak isteyen Galatasaray'da gelecek ve gidecek futbolcularla ilgili planlamalar da yapılmaya başlandı.
Erden Timur'un görevinden ayrılmasının ardından Galatasaray'da transfer işleriyle kimin ilgileneceği de merak konusu olmuş durumda. Okan Buruk'un imza töreninde konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Dursun Özbek, transfer operasyonunun kendisine bağlı olarak yürütüldüğünü belirtmişti.