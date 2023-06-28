Galatasaraylı yıldız futbolcu trafik kazası geçirdi! Ünlü futbolcu hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Barış Alper Yılmaz, Giresun'da trafik kazası geçirdi. Memleketi Rize'ye giderken trafik kazası geçiren Yılmaz, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Galatasaraylı yıldız futbolcu trafik kazası geçirdi! Ünlü futbolcu hastaneye kaldırıldı
Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli pay sahiplerinden, performansıyla A Milli Takım'a yükselme başarısı gösteren Barış Alper Yılmaz'dan üzücü haber geldi.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Rize'ye gitmek için yola çıkan Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Galatasaraylı yıldız futbolcu trafik kazası geçirdi! Ünlü futbolcu hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

Alınan bilgiye göre, Yılmaz'ın kullandığı otomobil, ilçenin liman kavşağında, İbrahim Z. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz ve İbrahim Z, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Barış Alper Yılmaz # Galatasaray # trafik kazası
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Merdan Yanardağ tutuklandı!
2 Altın fiyatları bugün ne kadar?
3 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
4 Galatasaraylı yıldız futbolcu trafik kazası geçirdi!
5 28 Haziran Resmi Gazete kararları