Galatasaraylı yıldıza İtalya'dan talip! İtalya'nın köklü kulüpleri peşinde

A Milli Takımda forma giyen, Galatasaray'ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın adı birçok Avrupa kulübü ile adı anılırken, İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio, Barış Alper Yılmaz için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızı, bu sezon performansına performans katmıştı. Genç yıldız, hızlı olmasıyla birlikte çok fazla adam eksiltebiliyor.

Galatasaray'ın genç yıldızı, orta sağ sol açıkta oynarken, süratini iyi kullanması ve oyunu iyi okuması ile takımda oyuncu eksikliğinde santrafor ve beklerde görev alıyor.

2022-2023 sezonunda şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da, Galatasaray'ın genç yıldızı 25 kez Sarı-Kırmızılı formayı giymiş, 847 dakika sahada kalmıştı. Barış Alper Yılmaz, 2022-2023 sezonunda 847 dakika sahada kalırken, 4 kez fileleri havalandırmış, 2 kez de asist yapmıştı.

SERİA TAKIMLARINDAN LAZİO BARIŞ ALPER İÇİN NE KADAR TEKLİF YAPTI?

İtalya'nın köklü takımlarından Lazio, Galatasaray'ın genç yıldızı için teklif yapmaya hazırlanıyor iddaaları, İtalya'nın spor gündeminde yer alıyor.

Barış Alper Yılmaz'ın genç olmasıyla uzun vadeli yatırım gibi gören İtalyan ekibi, Barış Alper Yılmaz'ın oyundan çok hızlı şekilde adam eksiltmesini ve çok mevkili oyuncu olmasını avantaj olarak görüyor.

İtalyan ekibi Barış Alper Yılmaz için 10 milyon euro ile Galatasaray'ın kapısını çalacağı İtalyan basınında yer alırken, gözler Galatasaray yönetimine çevrilmiş durumda.