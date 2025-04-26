Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı canlı izle
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki kritik Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, bu kez puan kaybına tahammül edemiyor.
Teknik direktör Selçuk İnan'ın kart cezalısı olduğu Gaziantep FK’da ise önemli eksikler dikkat çekiyor. Sporseverler, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 72 puan topladı ve ikinci sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, ligdeki son mağlubiyetini Beşiktaş karşısında yaşamıştı. Rakip Gaziantep FK ise 30 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle sahaya çıkıyor. Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.
Fenerbahçe'de 4 eksik Fenerbahçe’de Gaziantep FK maçına sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin dahil edilmedi. Ayrıca Fred Rodrigues, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Gaziantep FK'da kritik eksikler Gaziantep FK’da ise golcü Okereke sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca teknik direktör Selçuk İnan ve Kozlowski de kırmızı kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Ogün Özçiçek, Semih Güler ve Sorescu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Çaykur Rizespor karşısında cezalı duruma düşecek.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.
Muhtemel 11'ler:
Fenerbahçe: Livakovic; Osayi, Skriniar, Yusuf, Kostic; Fred, Szymanski; Tadic, Talisca, Oğuz, En Nesyri