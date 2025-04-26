Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı canlı izle

Fenerbahçe'de 4 eksik Fenerbahçe’de Gaziantep FK maçına sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin dahil edilmedi. Ayrıca Fred Rodrigues, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Gaziantep FK'da kritik eksikler Gaziantep FK’da ise golcü Okereke sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca teknik direktör Selçuk İnan ve Kozlowski de kırmızı kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Ogün Özçiçek, Semih Güler ve Sorescu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Çaykur Rizespor karşısında cezalı duruma düşecek.