Gençlerbirliği - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Altay karşı karşıya gelecek. Peki Gençlerbirliği - Altay maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Altay maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Altay maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Gençlerbirliği ile Altay karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Gençlerbirliği, ligde oynadığı 30 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Gençlerbirliği, topladığı 27 puanla 16. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Altay ise ligde oynadığı 31 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altınordu'ya 2-1 kaybeden Altay, topladığı 31 puanla 13. sırada yer alıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 33. haftasındaki Gençlerbirliği - Altay maçı 17 Nisan Pazartesi günü oynanacak.