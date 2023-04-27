Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 32 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Denizlispor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 55 puanla 6. sırada yer alıyor.