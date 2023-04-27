Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Peki Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 35. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Gençlerbirliği ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Gençlerbirliği, ligde oynadığı 32 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 5-3 kaybeden Gençlerbirliği, topladığı 28 puanla 16. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 32 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Denizlispor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 55 puanla 6. sırada yer alıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 35. haftasındaki Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı 28 Nisan Cuma günü oynanacak.