Gençlerbirliği - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Peki Gençlerbirliği - Sakaryaspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Sakaryaspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 37. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Gençlerbirliği ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Gençlerbirliği ligde oynadığı 34 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etmeyi başaran Gençlerbirliği, topladığı 34 puanla 14. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Sakaryaspor ise ligde oynadığı 35 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor'u 3-2 mağlup etmeyi başaran Sakaryaspor, topladığı 62 puanla 3. sırada yer alıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 37. haftasındaki Gençlerbirliği - Sakaryasporr maçı 16 Mayıs Salı günü oynanacak.