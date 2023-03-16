Gençlerbirliği - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 25 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bandırmaspor'u 5-0 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 51 puanla 1. sırada yer alıyor.