Gençlerbirliği - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Peki Gençlerbirliği - Samsunspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Samsunspor maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Samsunspor maçı hangi kanalda?
# gençlerbirliği # samsunspor # futbol # Spor Toto 1. Lig # trt spor # beIN Sports 2
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 27. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Gençlerbirliği, ligde oynadığı 24 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Denizlispor ile 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği, topladığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 25 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bandırmaspor'u 5-0 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 51 puanla 1. sırada yer alıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 27. haftasındaki Gençlerbirliği - Samsunspor maçı 18 Mart Cumartesi günü oynanacak.