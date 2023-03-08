Gent - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ev sahibi Gent, Konferans Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 8 puanla F Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Gent, bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Konferans Ligi son 16 play-off turunda Karabağ ile eşleşen Belçika temsilcisi, rakibine ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Rövanş maçında kendi sahasında ağırladığı Karabağ'a karşı 90 dakika sonunda 1-0'lık üstünlük kuran Gent, rakibini penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.