Gent - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turunda Gent ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Gent - Başakşehir maçı ne zaman? Gent - Başakşehir maçı saat kaçta? Gent - Başakşehir maçı hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en büyük üçüncü organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 turu mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Gent ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Gent, Konferans Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 8 puanla F Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Gent, bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Konferans Ligi son 16 play-off turunda Karabağ ile eşleşen Belçika temsilcisi, rakibine ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Rövanş maçında kendi sahasında ağırladığı Karabağ'a karşı 90 dakika sonunda 1-0'lık üstünlük kuran Gent, rakibini penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Konuk ekip Başakşehir ise Konferans Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla A Grubu'nu 1. sırada bitiren Başakşehir, Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanmıştı.
GENT - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Gent - Başakşehir maçı 9 Mart Perşembe günü oynanacak.