Giresunspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Giresunspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Giresunspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Giresunspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 27. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Giresunspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Giresunspor, ligde oynadığı 24 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Giresunspor, topladığı 23 puanla 17. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Alanyaspor ise ligde oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Alanyaspor, topladığı 28 puanla 11. sırada bulunuyor.
GİRESUNSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 27. haftasındaki Giresunspor - Alanyaspor maçı 2 Nisan Pazar günü oynanacak.