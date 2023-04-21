Giresunspor - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Giresunspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Giresunspor - Başakşehir maçı ne zaman? Giresunspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Giresunspor - Başakşehir maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Giresunspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Giresunspor, ligde oynadığı 28 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ankaragücü'ne 3-1 kaybeden Giresunspor, topladığı 27 puanla 16. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Başakşehir ise ligde oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Başakşehir, topladığı 45 puanla 5. sırada bulunuyor.
GİRESUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 31. haftasındaki Giresunspor - Başakşehir maçı 24 Nisan Pazartesi günü oynanacak.