Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 22 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivasspor'u 4-3 ile geçmeyi başaran Fatih Karagümrük, topladığı 29 puanla 8. sırada bulunuyor.