Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 25. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Giresunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Giresunspor, ligde oynadığı 23 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Giresunspor, topladığı 22 puanla 17. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 22 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivasspor'u 4-3 ile geçmeyi başaran Fatih Karagümrük, topladığı 29 puanla 8. sırada bulunuyor.
GİRESUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 25. haftasındaki Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı 10 Mart Cumai günü oynanacak.