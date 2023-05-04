Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Giresunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Giresunspor, ligde oynadığı 30 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 kaybeden Giresunspor, topladığı 27 puanla 16. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 30 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 67 puanla 2. sırada bulunuyor.
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 33. haftasındaki Giresunspor - Fenerbahçe maçı 7 Mayıs Pazar günü oynanacak.