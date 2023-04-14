Giresunspor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Giresunspor - Sivasspor maçı ne zaman? Giresunspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Giresunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Giresunspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Giresunspor, ligde oynadığı 26 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Giresunspor, topladığı 24 puanla 16. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Sivasspor ise ligde oynadığı 27 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, topladığı 31 puanla 12. sırada bulunuyor.
GİRESUNSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 29. haftasındaki Giresunspor - Sivasspor maçı 16 Nisan Pazar günü oynanacak.