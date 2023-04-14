Giresunspor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Sivasspor ise ligde oynadığı 27 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, topladığı 31 puanla 12. sırada bulunuyor.