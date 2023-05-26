Giresunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Giresunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Giresunspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Giresunspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 36. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Giresunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Giresunspor, ligde oynadığı 33 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Giresunspor, topladığı 34 puanla 16. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Trabzonspor ise ligde oynadığı 33 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etmeyi başaran bordo-mavililer, topladığı 51 puanla 6. sırada bulunuyor.
GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 36. haftasındaki Giresunspor - Trabzonspor maçı 30 Mayıs Salı günü oynanacak.