Göztepe - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Peki Göztepe - Boluspor maçı ne zaman? Göztepe - Boluspor maçı saat kaçta? Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda?

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Göztepe - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Göztepe ile Boluspor karşı karşıya gelecek.

Göztepe - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Göztepe, ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Göztepe, topladığı 30 puanla 11. sırada bulunuyor.

Göztepe - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Boluspor ise ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor'a 3-1 kaybeden Boluspor, topladığı 34 puanla 9. sırada bulunuyor.

Göztepe - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

GÖZTEPE - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 24. haftasındaki Göztepe - Boluspor maçı 3 Mart Cuma günü oynanacak.