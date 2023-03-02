Göztepe - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Peki Göztepe - Boluspor maçı ne zaman? Göztepe - Boluspor maçı saat kaçta? Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Göztepe ile Boluspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Göztepe, ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Göztepe, topladığı 30 puanla 11. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Boluspor ise ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor'a 3-1 kaybeden Boluspor, topladığı 34 puanla 9. sırada bulunuyor.
GÖZTEPE - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 24. haftasındaki Göztepe - Boluspor maçı 3 Mart Cuma günü oynanacak.