Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 34 maçta 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tuzlaspor'u 4-2 ile geçmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 66 puanla 2. sırada yer alıyor.