Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Göztepe - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Göztepe - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?
# göztepe # Çaykur Rizespor # futbol # Spor Toto 1. Lig # trt spor
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 37. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Göztepe ligde oynadığı 34 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, topladığı 58 puanla 7. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 34 maçta 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tuzlaspor'u 4-2 ile geçmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 66 puanla 2. sırada yer alıyor.
GÖZTEPE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 37. haftasındaki Göztepe - Çaykur Rizespor maçı 16 Mayıs Salı günü oynanacak.