Göztepe - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Göztepe ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Peki Göztepe - Eyüpspor maçı ne zaman? Göztepe - Eyüpspor maçı saat kaçta? Göztepe - Eyüpspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Göztepe ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Göztepe, ligde oynadığı 30 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-2 ile geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar, topladığı 50 puanla 6. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 31 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybeden Eyüpspor, topladığı 57 puanla 3. sırada yer alıyor.
GÖZTEPE - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 33. haftasındaki Göztepe - Eyüpspor maçı 16 Nisan Pazar günü oynanacak.