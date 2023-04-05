Göztepe - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 29 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor'u 4-2 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.