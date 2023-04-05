Göztepe - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Peki Göztepe - Samsunspor maçı ne zaman? Göztepe - Samsunspor maçı saat kaçta? Göztepe - Samsunspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Göztepe, ligde oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Denizlispor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Göztepe, topladığı 44 puanla 9. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 29 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor'u 4-2 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
GÖZTEPE - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 31. haftasındaki Göztepe - Samsunspor maçı 7 Nisan Cuma günü oynanacak.