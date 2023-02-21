Hatayspor'a bir acı haber daha! Cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı: Taner Savut hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş merkezli depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da, Hatayspor'da kulüpten isimlerin kaybıyla büyük şoka uğramıştı. Hatayspor'a bir acı haber daha geldi. Depremlerde enkaz altında kalan takımın sportif direktörü Taner Savut'un cansız bedenine ulaşıldı.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde en büyük yıkımı yaşayan illerin başında Hatay geliyordu. Hatay'ın Süper Lig'deki temsilcisi Atakaş Hatayspor'da da depremler nedeniyle kulüpten çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Dünyaca ünlü Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun vefatının acısını yaşayan Hatayspor'a bir acı haber daha geldi. Depremlerde enkaz altında kalan takımın sportif direktörü Taner Savut'un cansız bedenine ulaşıldı.
Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Sportif direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin." ifadeleri kullanıldı.
TFF VE KULÜPLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve birçok kulüp Taner Savut için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den paylaşılan mesajda, "Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Atakaş Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taner Savut'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.