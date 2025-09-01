Hayal edilenler başka takımlarda! Galatasaray'da kaleci listesi bir bir eridi, şimdi hedef ne?
Fernando Muslera’nın ayrılığıyla birlikte kaleye yeni bir isim arayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en zorlu savaşını kaleci hattında veriyor. Listede yer alan isimler bir bir elden kaçarken, gözler şimdi yeni hedeflere çevrildi.Peki Galatasaray'ın planı ne? Kim geliyor, kim gelmiyor?
Galatasaray, yaz transfer döneminin başından bu yana kaleci arayışlarını sürdürdü. Son gelişmelere göre, Portekizli file bekçisi Diogo Costa gündemin zirvesine yerleşti.
Galatasaray'ın kaleci transferinde ilk hedeflerinden biri Porto'nun yıldızı Diogo Costa’ydı. Ancak Portekizli eldivenin hem yüksek bonservis bedeli hem de oyuncunun Şampiyonlar Ligi’nde devam etme isteği, transferi çıkmaza soktu.
Foot Mercato’nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz haftalarda yaptığı ilk teklife ret yanıtı alsa da transferi yeniden masaya taşıdı.
Galatasaray, başarılı kaleci için 25 milyon Euro’luk bir teklif hazırlığında ve yeniden temas kuracağı bildiriliyor.
RESTES DEFTERİ KAPANDI
Galatasaray, Toulouse’un genç file bekçisi Guillaume Restes ile de ilgilenmişti. Ancak Sacha Tavolieri'nin aktardığına göre, Fransız ekibi henüz yeni bir kaleci bulamadığı için transfere onay vermedi ve bu seçenek rafa kaldırıldı.
EDERSON EZELİ RAKİBE GİDİYOR
En sürpriz gelişme ise Manchester City’nin Brezilyalı yıldızı Ederson’da yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim uzun süredir 32 yaşındaki kaleci için yoğun mesai harcasa da, ezeli rakip Fenerbahçe devreye girince tüm planlar değişti.
DONNARUMMA CİTY İLE ANLAŞTI
Galatasaray’ın transfer gündeminde uzun süredir konuşulan Gianluigi Donnarumma defteri de kapanıyor.
Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Paris Saint-Germain’deki geleceği belirsizleşen Donnarumma için Galatasaray da devreye girmişti. Ancak kulübün finansal koşulları ve oyuncunun tercihleri sebebiyle görüşmeler somut bir aşamaya ulaşamadı.
Manchester City’nin teklifi sonrası ile İtalyan file bekçisi tercihini İngiltere’den yana kullandı. Donnarumma’nın Manchester City ile her konuda anlaşmaya vardığı ve sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.
TER STEGEN HAYALİ SONA ERDİ
Barcelona’da son dönemde yedek kulübesine mahkûm olan Marc-André ter Stegen de Galatasaray’ın gündemindeydi. Hatta İspanyol basını, sarı-kırmızılıların oyuncu ile ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı. Ancak hem oyuncunun yüksek maaşı hem de Barcelona’nın tavrı nedeniyle bu ihtimal rafa kalktı.
LUNIN TRANSFERİ DE İPTAL
Real Madrid’in kalecisi Andriy Lunin de listede yer alan adaylardan biriydi. Ancak Fenerbahçe’nin Jose Mourinho yönetiminde öncelikli hedefi olması ve Madrid’in de yüksek talepleri nedeniyle Galatasaray bu yarıştan çekilmek zorunda kaldı.
EMILIANO MARTINEZ'DEN RED GELDİ
Fransız basınında yer alan Foot Mercato’nun haberine göre, Galatasaray yönetimi Emiliano Martínez için Aston Villa’ya 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ve ek bonuslardan oluşan bir teklif yaptı.
Premier Lig temsilcisiyle temasların bir süredir devam ettiği, hatta transfer için resmi adımların atıldığı öğrenildi.
Ancak 32 yaşındaki kaleci, Galatasaray’dan gelen bu teklifi geri çevirdi. Martínez’in kariyerini Premier Lig’de sürdürmek istediği ve Türkiye’ye transfer fikrine sıcak bakmadığı aktarıldı.
LAMMENS İÇİN REKABET ZOR
Royal Antwerp’in genç kalecisi Senne Lammens, Donnarumma ve Martínez dosyalarının kapanmasının ardından öne çıkan aday oldu. Ancak Belçikalı kalecinin maaş beklentisi görüşmeleri zora soktu. Üstelik Manchester United gibi dev kulüplerin de devreye girmesi, Galatasaray’ın elini zayıflattı.
ONANA İÇİN NABIZ YOKLADI
Galatasaray’ın kaleci transferindeki yeni hedeflerinden biri Andre Onana oldu. Sarı-kırmızılılar, Donnarumma ve Emiliano Martínez hamlelerinin sonuçsuz kalmasının ardından gözünü Manchester United’ın Kamerunlu kalecisine çevirdi.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Galatasaray Andre Onana için menajerler aracılığıyla nabız yokladı. Sarı-kırmızılıların, Manchester United’da forma şansı azalan kaleci için son transfer günlerinde girişimde bulunduğu aktarıldı. Ancak görüşmeler henüz resmi bir aşamaya gelmiş değil.
UĞURCAN ÇAKIR İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Galatasaray’ın yerli kaleci alternatifi olarak düşündüğü isim Uğurcan Çakır. Trabzonspor, milli kalecisi için 25 milyon Euro bonservis talep ediyor.
Sarı-kırmızılı yönetim ise 20 milyon euro + Berkan Kutlu karşılığında anlaşmaya yakın.