Hayal edilenler başka takımlarda! Galatasaray'da kaleci listesi bir bir eridi, şimdi hedef ne?

RESTES DEFTERİ KAPANDI

Galatasaray, Toulouse’un genç file bekçisi Guillaume Restes ile de ilgilenmişti. Ancak Sacha Tavolieri'nin aktardığına göre, Fransız ekibi henüz yeni bir kaleci bulamadığı için transfere onay vermedi ve bu seçenek rafa kaldırıldı.