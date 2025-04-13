Hentbol Süper Lig'de kritik viraj: Şampiyonluk yolculuğu başlıyor!

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2024-2025 Vedat Pars Sezonu play-off heyecanı başlıyor. Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'un favori olarak girdiği şampiyonluk etabında ilk maçlar yarın oynanacak. Gözler nefes kesen mücadelelere çevrildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Hentbol Süper Lig'de kritik viraj: Şampiyonluk yolculuğu başlıyor! - Resim: 1

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde sezonun en kritik dönemi başlıyor. Türkiye Hentbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, 2024-2025 Vedat Pars Sezonu’nda play-off şampiyonluk ve sıralama etapları, 13 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

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Hentbol Süper Lig'de kritik viraj: Şampiyonluk yolculuğu başlıyor! - Resim: 2

Normal sezonu ilk dörtte tamamlayan takımlar şampiyonluk için mücadele ederken, 5-8 arasındaki ekipler sıralama etabında ter dökecek.

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Hentbol Süper Lig'de kritik viraj: Şampiyonluk yolculuğu başlıyor! - Resim: 3

Şampiyonluk etabının ilk turunda, sezonu lider tamamlayan Beşiktaş, dördüncü sıradaki Beykoz Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Diğer eşleşmede ise sezonu ikinci bitiren Nilüfer Belediyespor, üçüncü sıradaki DEPSAŞ Enerji AS ile karşılaşacak.

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Hentbol Süper Lig'de kritik viraj: Şampiyonluk yolculuğu başlıyor! - Resim: 4

Seride iki galibiyet alan ekipler adını finale yazdıracak. Üç maç üzerinden oynanacak seride, ilk iki karşılaşma, sezonu üst sırada tamamlayan takımların sahasında yapılacak. Üçüncü maç ise gerekmesi halinde farklı bir sahada oynanacak.

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Hentbol Süper Lig'de kritik viraj: Şampiyonluk yolculuğu başlıyor! - Resim: 5

4'ÜNCÜLÜK MAÇI TARAFSIZ SAHADA

Şampiyonluk etabını dördüncü sırada tamamlayan takım, sıralama etabını beşinci bitiren takımla tek maç üzerinden dördüncülük mücadelesine çıkacak. Bu karşılaşma Türkiye Hentbol Federasyonu’nun belirleyeceği tarafsız sahada yapılacak.

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Hentbol Süper Lig'de kritik viraj: Şampiyonluk yolculuğu başlıyor! - Resim: 6

Şampiyonluk Etabı İlk Tur Karşılaşmaları:

13 Nisan Cumartesi

15.00: Beşiktaş – Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)
17.00: Nilüfer Belediyespor – DEPSAŞ Enerji AS (Üçevler)

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Hentbol Süper Lig'de kritik viraj: Şampiyonluk yolculuğu başlıyor! - Resim: 7

16 Nisan Salı

15.00: Nilüfer Belediyespor – DEPSAŞ Enerji AS (Üçevler)
19.00: Beşiktaş – Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)

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Hentbol Süper Lig'de kritik viraj: Şampiyonluk yolculuğu başlıyor! - Resim: 8

19 Nisan Cumartesi (Gerekirse)

15.00: DEPSAŞ Enerji AS – Nilüfer Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
17.00: Beykoz Belediyespor – Beşiktaş (R. Şahin Koktürk)

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Hentbol Süper Lig'de kritik viraj: Şampiyonluk yolculuğu başlıyor! - Resim: 9

SIRALAMA ETABINDA DA HEYECAN YÜKSEK

Sezonu 5-8. sırada tamamlayan takımlar sıralama etabında karşı karşıya gelecek. Bu etapta da iki galibiyete ulaşan takımlar tur atlayacak.

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Hentbol Süper Lig'de kritik viraj: Şampiyonluk yolculuğu başlıyor! - Resim: 10

13 Nisan Cumartesi

17.00: Spor Toto – Güneysu SK (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
17.00: Köyceğiz Belediyespor – Trabzon BŞB (Köyceğiz)

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Hentbol Süper Lig'de kritik viraj: Şampiyonluk yolculuğu başlıyor! - Resim: 11

16 Nisan Salı

14.00: Spor Toto – Güneysu SK (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
17.00: Köyceğiz Belediyespor – Trabzon BŞB (Köyceğiz)

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Hentbol Süper Lig'de kritik viraj: Şampiyonluk yolculuğu başlıyor! - Resim: 12

19 Nisan Cumartesi (Gerekirse)

17.00: Güneysu SK – Spor Toto (Güneysu)
17.00: Trabzon BŞB – Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)

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