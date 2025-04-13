Hentbol Süper Lig'de kritik viraj: Şampiyonluk yolculuğu başlıyor!
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2024-2025 Vedat Pars Sezonu play-off heyecanı başlıyor. Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'un favori olarak girdiği şampiyonluk etabında ilk maçlar yarın oynanacak. Gözler nefes kesen mücadelelere çevrildi.
Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde sezonun en kritik dönemi başlıyor. Türkiye Hentbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, 2024-2025 Vedat Pars Sezonu’nda play-off şampiyonluk ve sıralama etapları, 13 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Normal sezonu ilk dörtte tamamlayan takımlar şampiyonluk için mücadele ederken, 5-8 arasındaki ekipler sıralama etabında ter dökecek.
Şampiyonluk etabının ilk turunda, sezonu lider tamamlayan Beşiktaş, dördüncü sıradaki Beykoz Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Diğer eşleşmede ise sezonu ikinci bitiren Nilüfer Belediyespor, üçüncü sıradaki DEPSAŞ Enerji AS ile karşılaşacak.
Seride iki galibiyet alan ekipler adını finale yazdıracak. Üç maç üzerinden oynanacak seride, ilk iki karşılaşma, sezonu üst sırada tamamlayan takımların sahasında yapılacak. Üçüncü maç ise gerekmesi halinde farklı bir sahada oynanacak.
4'ÜNCÜLÜK MAÇI TARAFSIZ SAHADA
Şampiyonluk etabını dördüncü sırada tamamlayan takım, sıralama etabını beşinci bitiren takımla tek maç üzerinden dördüncülük mücadelesine çıkacak. Bu karşılaşma Türkiye Hentbol Federasyonu’nun belirleyeceği tarafsız sahada yapılacak.
Şampiyonluk Etabı İlk Tur Karşılaşmaları:
13 Nisan Cumartesi
15.00: Beşiktaş – Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)
17.00: Nilüfer Belediyespor – DEPSAŞ Enerji AS (Üçevler)
16 Nisan Salı
15.00: Nilüfer Belediyespor – DEPSAŞ Enerji AS (Üçevler)
19.00: Beşiktaş – Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)
19 Nisan Cumartesi (Gerekirse)
15.00: DEPSAŞ Enerji AS – Nilüfer Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
17.00: Beykoz Belediyespor – Beşiktaş (R. Şahin Koktürk)
SIRALAMA ETABINDA DA HEYECAN YÜKSEK
Sezonu 5-8. sırada tamamlayan takımlar sıralama etabında karşı karşıya gelecek. Bu etapta da iki galibiyete ulaşan takımlar tur atlayacak.
13 Nisan Cumartesi
17.00: Spor Toto – Güneysu SK (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
17.00: Köyceğiz Belediyespor – Trabzon BŞB (Köyceğiz)
16 Nisan Salı
14.00: Spor Toto – Güneysu SK (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
17.00: Köyceğiz Belediyespor – Trabzon BŞB (Köyceğiz)
19 Nisan Cumartesi (Gerekirse)
17.00: Güneysu SK – Spor Toto (Güneysu)
17.00: Trabzon BŞB – Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)