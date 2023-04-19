Icardi, Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı! İşte yıldız futbolcunun sakatlığı ile ilgili son durum

Mauro Icardi'nin sakatlığı ile ilgili maç sonrası teknik direktör Okan Buruk'tan açıklama geldi. Icardi'nin 23 Nisan Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği ve sakatlığının ne kadar süreceği ile ilgili Okan Buruk basın toplantısında konuştu.