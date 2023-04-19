Icardi, Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı! İşte yıldız futbolcunun sakatlığı ile ilgili son durum
Galatasaray'da Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan ve devre arasında oyunan alınan Mauro Icardi'nin sağlık durumu ile ilgili Okan Buruk'tan açıklama geldi. Icardi, Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Icardi'nin sakatlığı ne kadar sürecek? İşte Okan Buruk'un açıklaması...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolundaki kritik maçta rakibini zorlanmadan 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray'da 42. dakikada takımın 2. golü atarak öne geçmesini sağlayan yıldız golcü Mauro Icardi, devre arasında oyundan alındı ve yerine Barış Alper Yılmaz girdi.
Icardi'nin kenara gelmesi sosyal medyada gündem olurken yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrası tedbir amaçlı oyundan alındığı ortaya çıktı.
Mauro Icardi'nin sakatlığı ile ilgili maç sonrası teknik direktör Okan Buruk'tan açıklama geldi. Icardi'nin 23 Nisan Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği ve sakatlığının ne kadar süreceği ile ilgili Okan Buruk basın toplantısında konuştu.