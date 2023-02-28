İlk kez bir Türk takımı Le Mans 24 Saat'te yarışacak: İşte Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan o araç! Pistte tozu dumana katacak!
11-12 Haziran tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek Le Mans 24 Saat'te ilk kez bir Türk takımı da yarışacak. Salih Yoluç liderliğindeki Racing Team Turkey için Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak bir araç da tasarlandı. İşte pistte tozu dumana katacak hız makinesi...
Fransa'da 11-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Le Mans 24 Saat Yarışı öncesi heyecan verici bir gelişme yaşandı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), motor sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan Le Mans 24 Saat'te ilk kez bir Türk takımının yer alacağını duyurdu.
Racing Team Turkey takımı, Le Mans şehrinde yapılacak organizasyonda Salih Yoluç liderliğinde mücadele edecek.
Yarışseverleri heyecanlandıran gelişmeyle ilgili TOSFED'den yapılan açıklamada, aracın Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlandığı ifade edildi.