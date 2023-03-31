İnegölspor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 27 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bayburt Özel İdarespor'u 3-1 ile geçmeyi başaran yeşil-beyazlılar, topladığı 33 puanla 14. sırada yer alıyor.