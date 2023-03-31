İnegölspor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 30. haftasında İnegölspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Peki İnegölspor - Bursaspor maçı ne zaman? İnegölspor - Bursaspor maçı saat kaçta? İnegölspor - Bursaspor maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 30. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde İnegölspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi İnegölspor, ligde oynadığı 27 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Nazilli Belediyespor'a 2-0 kaybeden İnegölspor, topladığı 29 puanla 16. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 27 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bayburt Özel İdarespor'u 3-1 ile geçmeyi başaran yeşil-beyazlılar, topladığı 33 puanla 14. sırada yer alıyor.
İNEGÖLSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 30. haftasındaki İnegölspor - Bursaspor maçı 2 Nisan Pazar günü oynanacak.